Vargas se ilusiona con el equipo de Álvarez: "Si mantiene el nivel, la U puede ser campeona de la Copa Sudamericana"

Salvo que ocurra una verdadera catástrofe en la revancha de este jueves en Paraguay, Universidad de Chile tiene prácticamente sellada la llave ante Guaraní por los playoffs de la Copa Sudamericana, gracias a la goleada por 5-0 que consiguió en la ida en el Estadio Nacional.

El nivel mostrado en el primer partido dejó a varios ilusionados, incluyendo a un histórico e ídolo del conjunto estudiantil como es Sergio Vargas, exportero multicampeón con los azules.

"Esta U me ilusiona. Tiene funcionamiento, orden, y sobre todo, mentalidad ganadora. Si mantiene el nivel, podría incluso ser campeona de la Copa Sudamericana. Ya le ganaron a equipos argentinos y brasileros, ¿por qué no pensar en algo más grande?", reconoció el otrora golero argentino nacionalizado chileno en el programa Te lo Cedo, de Zapping Sports.

Además, "Superman" añadió que Charles Aránguiz y Matías Zaldivia son los pilares fundamentales del plantel: "Son claves, transmiten algo diferente. Con referentes así, el equipo está sólido. La U está para ganarle a cualquiera".

En cuanto al posible regreso de Eduardo Vargas al club, sostuvo que el delentero "podría ser un aporte, pero no es el mismo de hace 14 años. Lo mismo con Alexis (Sánchez). Me gustaría que los grandes volvieran antes, no a los 37 o 38 años".

