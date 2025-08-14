Un errático Alejandro Tabilo quedó eliminado en octavos de final del Challenger de Cancún

Tras debutar con una cómoda y tempranera victoria, Alejandro Tabilo (103° del ranking ATP) no pudo seguir tomando ritmo y avanzando en el Challenger de Cancún en México, tras quedar eliminado en los octavos de final del certamen.

El chileno, sexto cabeza de serie, volvió a salir a la pista este jueves, cayendo frente al argentino Thiago Agustín Tirante (135°) por parciales de 6-2 y 6-4, tras una hora y 29 minutos.

En la primera manga, el zurdo nacido en Canadá fue un desastre y con un festival de errores no forzados entregó su servicio en el primer y quinto game, mientras que desperdició tres chances de break en el octavo.

En el segundo episodio, el nacional continuó fallando y cedió de entrada su saque en el primer game. Y aunque logró una ruptura y emparejar en el octavo juego, en el siguiente volvió a perder su turno y el trasandino sentenció todo con su servicio sin problemas en el décimo.

Con esto, Tabilo se despidió en octavos de final y seguirá con su brusco descenso en el ranking, cayendo de momento al casillero 124, al no defender los 100 puntos que por los octavos de final del Masters 1.000 de Montreal del año pasado.

Ahora, "Jano" partiría rumbo a Estados Unidos, pues está anotado para disputar este fin de semana la qualy del ATP 250 de Winston-Salem, en busca de seguir sumando ritmo de competencia tras ausentarse por dos meses del circuito por lesión.

