Unión Española enfrenta a Iquique en un duelo de "nueve puntos" por la permanencia

El estadio Santa Laura será el escenario que albergará una verdadera final por la permanencia, cuando a partir de las 15 horas de este viernes se enfrenten el local Unión Española con Deportes Iquique.

Ambos equipos marchan actualmente en zona de descenso, los hispanos en penúltimo lugar con 13 puntos, superando por tres unidades a los dragones celestes, colistas absolutos de la competición.

Por lo mismo, el de este viernes asoma como un partido de "nueve puntos" por la permanencia, ya que solo la victoria les permitiría ilusionarse con alcanzar a Deportes Limache, cuadro que marcha 14° con 17 positivos.

Cabe recordar que en la primera rueda, el elenco de colonia se impuso por un contundente 4-0 en el estadio Tierra de Campeones, en un encuentro que terminó de manera abrupta por una invasión de cancha por parte de algunos hinchas nortinos.

El segundo y último pleito de la jornada lo disputarán Unión La Calera y Deportes La Serena. Los cementeros son undécimos con 22 unidades, cuatro más que los granates.

