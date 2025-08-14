Tomás Barrios se quedó sin semis en el Challenger de Barranquilla tras caer ante el N° 598 de la ATP

Se acabó la buena semana de Tomás Barrios (131° del ranking ATP) en el Challenger de Barranquilla en Colombia, y con una dura derrota. Es que el chileno cayó este jueves ante el 598° del mundo y se quedó sin las semifinales del certamen.

El chillanejo era el segundo cabeza de serie del torneo, pero no pudo imponer su mejor ranking y fue sorprendido por el joven local Johan Alexander Rodríguez por parciales de 7-6 (5) y 7-5, tras dos horas y cuatro minutos.

En la primera manga, las acciones estuvieron bastante parejas y tras salvar dos set points con su servicio en el noveno game, todo se resolvió en un tie break, donde el "cafetalero" aprovechó un minibreak para lograr el desempate por 7-5.

En el segundo episodio, el pupilo de Guillermo Gómez sufrió una ruptura en el quinto game, pero recuperó el quiebre de inmediato en el sexto. Después consiguió otro break y sacó por el set. Sin embargo, de manera increíble perdió cuatro juegos seguidos, con dos rupturas, para sentenciar su derrota.

Ahora, Barrios viajará rumbo a Estados Unidos para disputar desde la próxima semana la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

