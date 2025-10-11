Van Nistelrooy no fue cábala: Magallanes perdió y se complicó con el descenso

En una calurosa jornada en el estadio Municipal de San Bernardo, Santiago Morning venció por la cuenta mínima a Magallanes, sumando unidades valiosísimas en su lucha por mantener la categoría en la Liga de Ascenso.

El recinto ubicado en la zona sur de la capital contó con la sorpresiva presencia del ex goleador y seleccionado neerlandés Ruud Van Nistelrooy, quien fue invitado por el dueño del elenco carabelero, Cristian Ogalde, amigo del otrora futbolista de Manchester United y Real Madrid, entre otros equipos.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para la visita. Kevin Vásquez abrió la cuenta con una volea tras centro de Franco Cortés (9') y tres minutos más tarde, Matías Osorio fue expulsado en la Academia.

Con un hombre más sobre el terreno de juego, todo se hizo más fácil para el conjunto microbusero, quien controló ampliamente las acciones del primer tiempo, pero fue incapaz de aumentar las cifras.

La Academia reaccionó en el complemento y cuando parecía que se acercaba a la igualdad, Manuel Vicuña (72') recibió una tarjeta roja por una fuerte infracción y dejó con nueve jugadores al local, que así y todo no se rindió y se lanzó en búsqueda de un empate que nunca llegó.

En el epílogo (90+3'), el encuentro sumó dos expulsados más: Bruno Valdez en los albicelestes y Gonzalo Santelices en el combinado forastero. Luego del pitazo final, se armó una trifulca entre los protagonistas donde incluso se requirió la intervención de los guardias de seguridad.

Con este triunfo, el "Chago" llegó a 23 puntos y quedó a tres de la permanencia, mientras que el Manojito de Claveles se estancó en la undécima ubicación con 26 unidades a falta de tres fechas para el término del torneo.

Todo esto a la espera del dilatado fallo del TAS que podría devolverle al cuadro bohemio los nueve puntos que le restaron a inicios de temporada debido a atrasos en los pagos de las cotizaciones y de salud del plantel a fines de 2024.

El próximo viernes a las 18 horas, Santiago Morning intentará acercarse a la salvación cuando reciba a Cobreloa en el estadio Municipal de La Pintana. Magallanes, en tanto, enfrentará al sublíder Deportes Copiapó desde las 15:00 del domingo 19.

