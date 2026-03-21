Valparaíso instalará pantalla gigante para la final de Wanderers en Libertadores Sub 20

El equipo Sub 20 de Santiago Wanderers ha llenado de orgullo a los hinchas de Valparaíso y toda la ciudad está volcada hacia sus muchachos.

Y no es para menos, ya que la escuadra caturra está haciendo historia al llegar a la final de la Copa Libertadores Sub 20, que se disputará este domingo ante Flamengo.

Es por ello que la Municipalidad de Valparaíso, a través de la alcaldesa Camila Nieto, dio a conocer que el partido podrá ser visto en una pantalla gigante.

La Sub 20 del Decano jugará el partido decisivo este domingo 22 de marzo, a las 18:30 horas, tras superar 2-1 al poderoso Palmeiras en la semifinal.

Es por ello que la Municipalidad de Valparaíso, a través de la alcaldesa Camila Nieto, dio a conocer que el partido podrá ser visto en una pantalla gigante.

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