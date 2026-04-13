Valencia tras operación por rotura de ligamentos: “Volveré más fuerte aún”

Un periodo de cerca de seis meses fuera de las canchas es el saldo que dejó la grave lesión sufrida por Diego Valencia. Durante la semana pasada, en Universidad Católica se recibió una mala noticia al confirmarse que el jugador padeció una rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla derecha.

Tras pasar por el quirófano para someterse a una intervención quirúrgica, el delantero del cuadro cruzado utilizó sus redes sociales durante las últimas horas para agradecer las múltiples muestras de apoyo recibidas en este complejo momento.

Acompañando una imagen desde su cama de recuperación, el atacante redactó: "Muchas gracias a todos por sus mensajes y preocupación, ha sido un montón de gente la que me escribe con mucho cariño y es ahí cuando uno se da cuenta del cariño y los lazos que creas como persona antes que como futbolista".

En la misma publicación, el ariete hizo una mención especial a su círculo más íntimo para valorar su compañía. "Agradecer a mi familia, a Renata Viveros (su novia) y amigos por estar siempre en todas, me siento muy afortunado de tenerlos", añadió.

Para cerrar su mensaje, el futbolista proyectó lo que será su proceso de rehabilitación física. "Ahora a enfocarse en la recuperación y sé que volveré más fuerte aún, y será solo una piedra más en el camino", sostuvo Valencia.

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