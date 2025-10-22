Valencia palpita el Clásico Universitario y avisa que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo"

En Universidad Católica ya palpitan el clásico de este domingo ante Universidad de Chile en el estadio Claro Arena, por la 25° fecha de la Liga de Primera.

Al respecto, Jhojan Valencia expresó en conferencia de prensa que "sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo. Hemos venido trabajando bien para conseguir la victoria. Hay una motivación extra. Juega más lo anímico, el estar en nuestro estadio hará las cosas diferentes".

También reconoció que existe un ánimo de revancha en el plantel "cruzado" tras la dolorosa y agónica derrota en el último enfrentamiento.

"El último partido se nos fue al último minuto y hemos venido trabajando bien para ganar el fin de semana", afirmó.

Sobre la petición de los azules de postergar el partido por su llave contra Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, el cafetalero sostuvo: "Ellos están en esas dos competencias, pero imagino que tienen una nómina larga de jugadores. No lo queremos aprovechar, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque tengan una competencia internacional. Vamos por lo nuestro y haremos lo que nos toca este fin de semana".

Además, el mediocampista resaltó la evolución que ha tenido la UC en los últimos dos meses: "Hemos trabajado en ese defensa-ataque rápido, la recuperación en campo contrario, la movilidad del balón, la agresividad para quitar y contragolpear. En eso nos hemos fortalecido muchísimo. Nos ha faltado mantener la pelota en el resultado a favor".

Por último, Valencia reconoció que hay avanzadas gestiones para renovar su contrato con el conjunto de la franja: "Se han estado hablando algunos puntos, no se ha concretado nada, pero veo que es una posibilidad viable para mí. Me he sentido bien en la Católica, por lo que conlleva todo, pero no hemos oficializado nada. Hay que esperar".

PURANOTICIA