Valencia hace autocrítica tras la derrota de la UC en la Supercopa: "No tuvimos la intensidad y tampoco el juego"

Universidad Católica sufrió su primer duro golpe en esta temporada luego de perder la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido, mediante lanzamientos penales.

Tras caer en la tanda frente al cuadro "pirata", ningún jugador del conjunto cruzado quiso hablar. Este miércoles, tres días después, el volante colombiano Jhojan Valencia explicó el silencio del plantel del elenco de la franja.

"Todavía estamos golpeados por el partido ante Coquimbo. Nadie dio declaraciones porque creo que no era el momento. Estábamos todos muy calientes, no queríamos decir cosas que no eran en el momento. Salió el profe a dar la cara por nosotros", reconoció el cafetalero en conferencia de prensa.

El mediocampista, además, realizó una autocrítica por el nivel mostrado ante el equipo aurinegro: "Fue un partido atípico para nosotros, no nos pudimos encontrar en los 90 minutos, no tuvimos la intensidad y tampoco el juego que siempre nos caracteriza. En lo personal siento que tampoco pude aportarle mucho al equipo, estaba impreciso, pero esto apenas comienza. No era como queríamos empezar el año, pero espero y estoy seguro que esto será algo que nos va a hacer despertar y corregir todos los errores que cometimos en ese partido".

Sobre los objetivos para esta temporada, sostuvo que "de ahora en adelante hay que empezar los cuatro torneos que siguen con el pie derecho, ser protagonistas en los cuatro. Sabemos que tenemos la Copa Libertadores por delante, pero sin dejar atrás los torneos que también son muy importantes para nosotros. En lo personal seguir creciendo y mejorando cada día para ayudar al grupo. Tenemos un gran grupo, con grandes refuerzos, que sé que nos van a ayudar mucho para poder competir este año".

