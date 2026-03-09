Meneghini no piensa renunciar a la U por los malos resultados y asegura que "siento que podemos revertir esta situación"

Universidad de Chile firmó un pobrísimo empate a uno con Universidad de Concepción, resultado que le puso la soga al cuello al ya cuestionadísimo técnico Francisco Meneghini, quien salió del estadio Nacional entre pifias y cánticos de la hinchada en su contra.

Pese a todo esto, el argentino dejó en claro que no piensa dar un paso al costado. "Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo", dijo en conferencia de prensa, apuntando al choque de este sábado.

En esa misma línea, el DT insistió en que "está el malestar de la gente y así lo hace saber, pero el segundo tiempo me gustó lo que hizo el equipo y confío en que podamos mostrar una mejor cara, competir bien y ganar".

Asimismo, el adiestrador del "Romántico Viajero" señaló que "lo que se hizo en la parte final me da confianza en la reacción de los jugadores después de hacer un primer tiempo que no fue para nada bueno, en eso me apoyo y lo que veo en la semana. Confío que ante Coquimbo se va a ver nuestra mejor versión".

Respecto a su relación con la plana mayor el club, el estratego sostuvo que "converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos y ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo".

Siguiendo con este punto, "Paqui" no hizo vista gorda por la controvertida jugada que marcó el final del compromiso, donde el balón dio en la mano del volate penquista Pablo Parra dentro del área, pero ni el árbitro José Cabero ni el VAR advirtieron un cobro penal.

Sobre esta acción, el trasandino remarcó que "al menos, como mínimo, el árbitro debió revisarla y que luego la analice tranquilamente. Entre paréntesis hay un defensor que se la da al arquero en la misma jugada y si no era penal, al menos había tiro libre indirecto. Pero el juez nos dijo que de arriba estaba confirmado, pero debió ir a verla".

