S. Wanderers vuelve a festejar en el Ascenso tras casi siete meses luego de derrotar a D. Santa Cruz

Casi siete meses completos tuvieron que pasar para que Santiago Wanderers se reencontrara con el triunfo en la Liga de Ascenso, y lo hizo por un ajustado y agónico 3-2 sobre Deportes Santa Cruz en el estadio Elías Figueroa Brander.

Tras un buen inicio de la visita, el árbitro pitó un penal a su favor por una discutible falta dentro del área y Felipe Orellana se encargó de abrir la cuenta (10'). Sin embargo, apenas tres minutos más tarde, en otro controvertido cobro del juez, fueron los "caturros" quienes tuvieron una pena máxima que Leandro Navarro se encargó de cambiar por gol.

El dueño de casa aprovechó la conquista para hacerse con el control de las acciones y luego de un disparo desviado por el arquero Juan Dobboletta, Sergio Felipe conectó un centro desde el córner para poner por delante a los dirigidos por Francisco Palladino (33').

No obstante, la ventaja no le duraría muco tiempo al "Decano" y en una gran acción individual, Diego Arias eludió a un defensor y emparejó nuevamente las cifras con un zurdazo al primer palo (39').

El pleito perdió toda la intensidad perdió la intensidad que había exhibido en el complemento, hasta que Javier Parraguez desperdició una inmejorable ocasión de gol (75'). La respuesta del forastero no se hizo esperar y el portero Raúl Olivares evitó la conquista (82').

Y cuando parecía que el cuadro de la región de Valparaíso extendería su mala racha en el certamen, Parraguez (84') tuvo su revancha conectando un balón aéreo dentro del área para sentenciar la victoria de los porteños, que se reencontraron con los festejos después de casi siete meses donde acumularon trece duelos sin ganar.

Con este resultado, el conjunto verde escaló hasta el sexto lugar con cuatro puntos, cinco menos que Deportes Puerto Montt, líder invicto de la competición. El combinado unionista, en tanto, se mantuvo duodécimo con dos unidades.

Este domingo a las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz visitará a los "delfines". Por su parte, Santiago Wanderers enfrentará a San Marcos de Arica desde las mismas 20:30 pero del próximo lunes.

