U. de Chile sigue enredando puntos en la Liga de Primera tras empatar con la U. de Concepción

Con un cierre polémico en el estadio Nacional, Universidad de Chile cosechó un tibio empate a uno ante Universidad de Concepción, por la sexta fecha de la Liga de Primera, aumentado la presión sobre un Francisco Meneghini que cada vez se va quedando con menos crédito para sostenerse en el cargo.

Los azules venían sumamente golpeados después de su derrota a mediados de la semana pasada ante Palestino, resultado que les significó la eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana, reavivando las críticas sobre su entrenador, quien había tomado un respiro son el triunfo sobre Colo-Colo en el Superclásico.

El "Campanil", en tanto, acumulaban dos partidos en línea sin saber de victorias tras su empate con Deportes La Serena y su caída por goleada a manos de Everton, resultado que obligó al entrenador Juan Cruz Real -ausente esta jornada- a mover varias piezas en el once inicial.

La visita tuvo un par de acercamientos interesantes en el amanecer del duelo, pero fue la U la que contó con la primera ocasión real de peligro con un cabezazo de Eduardo Vargas que manoteó el portero Santiago Silva (11'). Sin embargo, este arranque prometedor fue solo un espejismo, ya que los universitarios fueron perdiendo claridad y el público hizo notar su molestia.

La ira de los forofos del dueño de casa fue aun mayor cuando en el 38', momento en que Gabriel Castellón salió del arco para tratar de despejar un balón largo, pero fue sorprendido por un globito de Jeison Fuentealba. La pelota dio en el travesaño y en el rebote, Daniel Barrea abrió la cuenta en la comuna de Ñuñoa.

No obstante y tras un comienzo muy entrecortado, el cuadro laico se hizo con el control de las acciones y en el 55', Fabián Hormazábal mandó un centro para Vargas y con un certero frentazo, "Turboman" emparejó las cifras y reavivó la ilusión de los suyos para dar vuelta el marcador.

La UDEC trató de reaccionar pero no tuvo las herramientas para hacer daño en el fondo contrario. Por su parte, el "Romántico Viajero" se dedicó a mover el esférico tratando de que se abriera la defensa y en un par de oportunidades obligó al guardameta Silva a ocupar las manos (68' y 74').

Sobre el final del pleito ambos equipos intentaron desequilibrar el tanteador pero sin éxito y además, los locales sufrieron en los descuentos la expulsión de su capitán Marcelo Díaz (90+4').

En el epílogo, el árbitro José Cabero anuló la conquista de Facundo Mater por un offside previo (90+8') y prácticamente tras cartón, el juez y el VAR desestimaron un penal para los capitalinos por una clara mano de Pablo Parra.

De esta manera, los estudiantiles se estancaron en el 12° puesto con siete puntos, uno por arriba de la zona de descenso. Por su parte, el conjunto penquista, quedó undécimo con ocho unidades.

Este sábado a las 18:00 horas, Universidad de Chile tendrá la difícil misión de visitar al vigente campeón de la liga, Coquimbo Unido. Universidad de Concepción, en tanto, recibirá a Palestino desde el mediodía del domingo.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez (Marcelo Díaz, 45'), Matías Zaldivia, Franco Calderón; Fabián Hormazábal, Israel Poblete (Ignacio Vásquez, 82'), Charles Aránguiz (Agustín Arce, 26'), Javier Altamirano (Martín Espinoza, 88'), Marcelo Morales; Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero. (DT: Francisco Meneghini)

Universidad de Concepción: Santiago Silva; Jorge Espejo, David Retamal (Bastián Ubal, 84'), Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Jeison Fuentealba (Pablo Parra, 67'), Agustín Urzi (Bryan Ogaz, 84'), Facundo Mater, Cristhofer Mesías; Daniel Barrea (Ariel Uribe, 51'). (DT: Facundo Gareca)

Expulsados: Marcelo Díaz (UCH, 90+4')

Árbitro: José Cabero

Estadio: Nacional, Ñuñoa

