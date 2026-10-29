Valencia analiza a la U y afirma que "se incomodan cuando el equipo rival tiene el balón"

En Universidad Católica ya dejaron rápidamente atrás el amargo empate a 1 resignado ante Audax Italiano en el Claro Arena, pendiente por la fecha 24 de la Liga de Primera, para enfocarse de lleno en el clásico de este domingo ante Universidad de Chile.

Es que los "cruzados" necesitan un triunfo ante los azules para seguir luchando y soñando con el cupo del "Chile 2" para la Copa Libertadores 2027.

Y a pesar de que los laicos llegan como favoritos, el volante colombiano Jhojan Valencia aseguró tener identificado el punto débil de la U.

"Siento que ellos están incómodos cuando el equipo rival tiene el balón. El fuerte de ellos es tenerlo, nosotros también somos fuertes en eso y siento que por ahí vamos a poder incomodarlos. Por ahí va a estar", expresó el mediocampista cafetalero a TNT Sports.

Además, Valencia se refirió a cómo intenta ayudar al camarín en medio de este mal momento: "Trato de aportar mi alegría, de ser alegre con todos mis compañeros. Es el sabor colombiano. Todo el tiempo estoy riéndome, no me llevo mal con ningún compañero".

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