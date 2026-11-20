El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, protagonizó un llamativo momento en la conferencia de prensa previa al clásico de este domingo ante Universidad Católica en el estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Es que antes de concluir la atención a los medios, el estratego interrumpió al moderador y expresó su molestia por las constantes consultas que recibió Arturo Vidal sobre su futuro en el club, considerando que su vínculo expira en diciembre próximo.

"Tenemos delante el mejor jugador del fútbol chileno. Más allá de su contrato, valorémoslo que está dentro del campo. Todas las preguntas buscando doble sentido", partió señalando el adiestrador argentino.

Al mismo tiempo, el DT pidió "disfrutémoslo, ya habrá tiempo. Sé que ciertas preguntas interesan, pero cómo no vamos a valorar al mejor jugador del fútbol chileno. Calma, disfrutémoslo, tiene 39 años, 28 mil títulos y acá está".

Sobre su propia renovación, el trasandino puntualizó que "el enfoque y por qué estamos acá es el día domingo. Ese es el enfoque principal y lo que nosotros estamos preparando para ese partido. Es un clásico importante, donde estamos en casa, con nuestra gente. El resto es algo secundario a mi modo de ver. Lo más importante es el día domingo".

Pensando en el derbi con el cuadro precordillerano, Ortiz señaló que "más allá de lo que tanto 'Dani' (Garnero, técnico de la UC) y yo podamos llegar a pensar por dónde va a pasar el partido, no deja de ser un clásico. Cuando hay un clásico de por medio, la táctica se deja a un costado, a mi modo de ver. Se tiene que ganar de una manera u otra".

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