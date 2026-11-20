En la previa del clásico ante Colo-Colo, el director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, lanzó una clara advertencia a la dirigencia pensando en su futuro en la institución, toda vez que su contrato culmina a final de año.

El adiestrador argentino, quien llegó a la precordillera a mediados de 2025, afirmó que "no tengo problema" con seguir en el cargo, pero aclaró que "tengo que hablar con los dirigentes, no es decisión mía nada más".

"Quiero ver cuál es el proyecto que tiene el club para el año que viene, si se entra o no a Copa Libertadores y si hay plantel", complementó el exentrenador de la selección de Paraguay.

De cara al pleito con el "Cacique", el estratego sostuvo que tienen "muy merecido el logro que obtuvieron y fueron ampliamente superiores al resto. Vamos a jugar contra el campeón, eso te motiva, todos le van a querer ganar. Nosotros nos jugamos la clasificación a Copa Libertadores y va a ser un clásico colmado, con la gente en contra".

Para cerrar, el trasandino afirmó que no harán pasillo al elenco albo tras proclamarse campeón de la Liga de Primera, decisión que fue consensuada con los futbolistas del conjunto estudiantil.

"Lo hablé. La verdad, me dijeron que no es muy común que se haga, no es una tradición, así que creería que no se va a hacer", finalizó.

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