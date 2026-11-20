El director técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, habló en la previa del duelo de este sábado con O'Higgins y reveló detalles de su primer encuentro Eduardo Álamos, nuevo presidente de Azul Azul, sociedad anónima que controla al cuadro laico.

En conferencia de prensa, el entrenador partió aclarando que "no me gusta hablar mucho con los presidentes y directivos, porque lo que más me gusta a mí es el fútbol. La relación la tengo siempre con Manuel (Mayo, gerente deportivo), de todo lo que podamos hacer".

De todas maneras, el argentino indicó que "tuve una presentación con el presidente, estuve hablando con él. Planteé algunas cosas y situaciones que creo que hay que mejorar para seguir creciendo como club. Él también tiene sus cosas, así que creo que nos vamos a ir conociendo con el tiempo".

Eso sí, "Pintita" evitó referirse al anuncio de que el capitán del elenco universitario, Marcelo Díaz, se integrará a la gerencia deportiva para el 2027 una vez que cuelgue las botas a final de año. "Todavía es jugador. De él voy a hablar como jugador porque no me corresponde hablar de otra cosa. Hoy es parte del plantel. Lo que vaya a suceder el próximo año, veremos", puntualizó.

Con respecto a la visita de este sábado a un conjunto rancagüino comprometido con el descenso, el DT indicó que "sabemos lo que se están jugando, pero nosotros también. Va a ser un lindo partido. Queremos llevar el partido a nuestras características, como siempre".

"Tenemos que hacer nuestro partido y seguir la misma forma que venimos trayendo, sostenerlo, que cada jugada sea algo importante, sabiendo que todo depende de nosotros para clasificar", añadió Gago en referencia a la disputa por quedarse con el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores.

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