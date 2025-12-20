Valdivia vence a Los Leones y mantiene viva la definición del título

La Liga Nacional de Básquetbol pudo haber definido a su campeón este viernes, pero Valdivia logró impedirlo. En un encuentro de alta tensión, el conjunto sureño se impuso por un estrecho 58-56 a Los Leones de Quilpué, prolongando la serie final y manteniendo viva la ilusión del título ante su público.

El partido, disputado en el Coliseo Antonio Azurmendy, estuvo marcado por la paridad, la intensidad defensiva y un cierre dramático que mantuvo en suspenso el resultado hasta los últimos segundos. Valdivia mostró carácter en los momentos clave y supo capitalizar sus oportunidades para quedarse con una victoria vital.

La figura del encuentro fue Lenell Henry, quien lideró al elenco local con 21 puntos, siendo determinante tanto en ataque como en la conducción del juego en los pasajes decisivos. En la visita, Kiandre Gaddy destacó con 24 unidades, sosteniendo a Los Leones en un duelo que se definió por mínimos detalles.

Con este resultado, la serie quedó 2-1 en favor del conjunto de Quilpué, que tendrá una nueva oportunidad de cerrar el campeonato este sábado. El cuarto partido se disputará nuevamente en Valdivia, a partir de las 20:30 horas, con un ambiente que promete ser nuevamente intenso.

Para Valdivia, la misión es clara: ganar para forzar un quinto y decisivo encuentro, programado para el lunes. Los Leones, en tanto, buscarán abrochar su segundo título de Liga Nacional y poner fin a una final que, por ahora, sigue abierta y cargada de emoción.

