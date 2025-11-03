Valber Huerta puso fin a su segundo ciclo en la UC tras solo jugar 8 minutos en casi 17 meses

Luego de batallar con una rebelde lesión en su rodilla durante casi un año y medio, Valber Huerta acordó su salida del Universidad Católica, club al que retornó a mediados de 2024 proveniente desde México.

La información la entregó el propio conjunto "cruzado", que a través de redes sociales publicó un comunicado en el cual dio cuenta de que llegaron a un acuerdo con el zaguero para rescindir el contrato que lo vinculaba hasta 2026.

"Junto con agradecer la disposición y el profesionalismo que Valber siempre ha manifestado con Universidad Católica, queremos enviarle deseos de éxito a quien fuera campeón con la UC en los torneos nacionales 2019-2020-2021 y las Supercopas 2019-2020-2021".

El exseleccionado criollo, quien arrastraba problemas físicos desde su última etapa en Toluca, apenas jugó ocho minutos por Copa Chile en 2024 con la UC y luego de eso, nunca más se volvió a vestir de corto en los 17 meses que se extendió su segunda aventura en el conjunto estudiantil.

De momento, el futbolista no ha emitido ninguna declaración al respecto, pero de acuerdo con La Tercera, anunciaría dentro de los próximos días su retiro definitivo de la actividad.

