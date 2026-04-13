“Va a ser una verdadera final”: Ariel Leporati asume la caída de Chile Sub 17 y anticipa decisivo playoff

Un complejo escenario enfrenta el combinado nacional juvenil luego de tropezar en la jornada de cierre del Grupo A. Durante la noche del domingo, la Selección chilena Sub 17 fue derrotada por un contundente 3-1 frente a su similar de Ecuador en el marco del Sudamericano que se lleva a cabo en Paraguay. A raíz de este resultado, el elenco nacional se vio obligado a disputar un playoff frente a Bolivia con el objetivo de asegurar un boleto para el Mundial de la categoría que se celebrará en Qatar.

Una vez consumado el revés deportivo en la ciudad de Ypané, el entrenador del equipo chileno, Ariel Leporati, manifestó su disconformidad respecto a las precipitaciones y las malas condiciones en las que se encontraba el terreno de juego.

Al analizar el desempeño de sus pupilos, el DT fue enfático y declaró: "La verdad que estamos bastante apenados por el resultado del partido. Teníamos mucha ilusión de poder acercarnos al Mundial. Las condiciones climáticas efectivamente afectan en el juego, pero al final es para los dos iguales".

En esa misma línea, el adiestrador profundizó sobre las dificultades que experimentó el plantel durante los primeros cuarenta y cinco minutos, agregando que "Ecuador lo supo manejar mejor, sobre todo el primer tiempo. A nosotros nos costó adaptarnos, mucho más de la cuenta, y bueno, nos encontramos perdiendo 2-0 en el entretiempo".

Finalmente, el estratego proyectó lo que será el trascendental choque de este miércoles contra el cuadro altiplánico por el playoff. Respecto a este decisivo compromiso, sostuvo: "Bolivia ha hecho un gran Sudamericano. Nosotros los enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que es un rival que conocemos. Pero bueno, ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial, así que va a ser una verdadera final y vamos a hacer todo lo posible para conseguir el cupo el día miércoles".

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