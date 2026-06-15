Uruguay vino de atrás para empatar contra Arabia Saudita en el debut por el grupo H del Mundial

Uruguay vino de atrás para empatar 1 a 1 contra Arabia Saudita, en el segundo partido del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La figura del encuentro fue el arquero Mohammed Al-Owais, quien evitó que los "charrúas" se quedaran con la victoria

La primera jugada de peligro llegó recién en el minuto 30, Federico Viñas remató de cabeza, pero el golero se lució con una atajada.

La respuesta de los "halcones verdes" llegó al minuto 38 con un tiro de Abdulelah Al-Amri que fue repelido por el golero Fernando Muslera, mandando el esférico a tiro de esquina.

Y en la segunda ocasión de peligro para los árabes, Al-Amri aprovechó un rebote que dejó Muslera muy cerca de la portería para empujar el balón y poner el 1-0.

En la segunda mitad, la "Garra Charrúa" intentó por todos lados, con tiros de larga distancia, jugadas elaboradas y centros.

Sin embargo, el empate de Uruguay tuvo que esperar hasta el minuto 80. Viñas cabeceó de nuevo, Al-Owais rechazó a un costado y Maximiliano Araújo aprovecho el rebote para empujar el balón y poner el definitivo 1-1.

Con este resultado, el grupo H quedó completamente igualado: los cuatro equipos suman una unidad cada uno. En la segunda fecha, Uruguay se medirá ante Cabo Verde, que igualó en su debut frente a España. Arabia Saudita, por su parte, enfrentará al conjunto español.

(Imagen: @fifaworldcup)

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