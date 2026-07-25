Santiago Wanderers vence a San Felipe y alcanza a Cobreloa en la cima

No fue un partido particularmente vistoso. Ni menos, brillante. De hecho, el segundo gol fue producto de un penal cobrado en forma dudosa puesto que, en apariencia, la pelota había traspasado los límites de la cancha antes del que el portero Andrés Fernández impactara sobre la humanidad de Cristóbal Ponce.

Pero eso no le importó mucho a Santiago Wanderers que, al imponerse 2-0 frente a Unión San Felipe en el estadio Elías Figueroa, consiguió tres puntos de oro pues con ello completó 29 unidades, las mismas que tiene Cobreloa en el tope de la tabla (claro que los mineros deben jugar hoy a las 17.30 horas en Calama ante Santa Cruz).

Santiago Wanderers se impuso con anotaciones de Ignacio Flores (24’) quien pudo capitalizar un rebote en la defensa sanfelipeña, y el ya enunciado penal que fue convertido por Leandro Navarro (85’).

PURANOTICIA