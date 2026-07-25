San Luis vence a Curicó Unido como visita y acecha el liderato del Ascenso

San Luis arrancó la segunda rueda de la Liga de Ascenso con el pie derecho tras derrotar por un ajustado 2-1 a Curicó Unido en el estadio La Granja, trepando a la parte alta de la Liga de Ascenso.

El cuadro quillotano, dirigido por el ex goleador nacional Humberto Suazo, abrieron la cuenta en el minuto 18 por medio de Diego González, quien aprovechó un balón suelto en el área para superar al guardameta.

La visita aumentó las cifras en el 58' con una conquista de Sebastián Parada tras impactar un centro rasante desde la derecha. Los torteros reaccionaron únicamente en la agonía del compromiso y descontaron con un remate cruzado de Cristian Bustamante (88').

Con este resultado, el elenco canario escaló al tercer lugar de la tabla con 23 puntos, quedando a solo tres de los punteros Santiago Wanderers y Cobreloa. El conjunto maulino, en cambio, se estancó en el duodécimo con 18 unidades.

El próximo viernes a las 18 horas, San Luis recibirá al colista Rangers, mientras que Curicó Unido recibirá a Cobreloa desde las 17:30 del sábado primero de agosto.

PURANOTICIA