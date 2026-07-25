Cobresal empata ante Huachipato y sigue complicado en zona de descenso

En una tarde cargada de goles en el estadio CAP Acero, Cobresal dejó escapar una victoria que tenía prácticamente en el bolsillo y terminó igualando a tres ante Huachipato, desaprovechando una gran oportunidad para escapar de la zona de descenso en la Liga de Primera.

El dueño de casa, que tenía la gran posibilidad de dar el salto a la parte alta de la tabla, se hizo con el control de las acciones desde el inicio del compromiso y a los trece minutos ya estaban arriba en el marcador, gracias a un gran cabezazo de Rafael Caroca.

La visita, obligada a ganar para alejarse de las últimas ubicaciones, esbozó una tibia reacción bien entrado el primer timpo que se vio reflejada en un débil remate de Julián Brea (35') y un tiro con mayor intención pro parte de Antonio Castillo (42'), el cual fue repelido por el portero Christian Bravo.

No obstante, el técnico albinaranja Gustavo Huerta le cambió la cara a su equipo para el complemento y sus pupilos respondieron de inmediato. Aaron Astudillo desbordó por derecha y el recién ingresado Steffan Pino emparejó las cifras con una volea (48').

El propio atacante erró una jugada muy similar poco después (54'), pero nada importó ya que sesenta segundos después apareció Julián Brea para superar al golero acerero (55'). Eso sí, el festejo se hizo esperar por una revisión del VAR que terminó validando la conquista.

Los legionarios no sacaron el pie del acelerador y ampliaron las diferencias en el 69' con un autogol de Nicolás Vargas, quien trató de interceptar un pase de Pino. Sin embargo, los locales no bajaron los brazos y luego de un tanto anulado a Mario Briceño (78'), apareció Maximiliano Rodríguez para convertir el descuento (81').

Sobre el final, el árbitro Héctor Jona detuvo un ataque metalúrgico por un choque entre el arquero forastero Alejandro Santander y el defensa Franco Bechtholdt. Un fastidiado Kevin Altez reaccionó con molestia, el colegiado lo encaró y en respuesta, el futbolista hizo el ademán de darle un frentazo, siendo expulsado en el arco (85').

Y en el epílogo, cuando se estaba disputando el tiempo añadido Lionel Altamirano (90+5') capturó un rebote dentro del área para sentenciar la igualdad que dejó al conjunto sureño en el sexto lugar con 24 puntos. Los nortinos, en cambio, dejaron escapar lo que hubiese sido un triunfo revitalizante, estancándose en el penúltimo puesto con 14 unidades.

Cobresal intentará tomar una bocanada de oxígeno el próximo sábado cuando reciba al colista Unión La Calera a partir de las 12:30 horas. Huachipato, en tanto, visitará a Universidad de Chile desde las 17:30.

Huachipato

Christian Bravo, Guillermo Guaiquil (Álvaro Abarzúa, 71'), Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Maicol León, Ezequiel Cañete (Maximiliano Rodríguez, 59'); Kevin Altez, Lionel Altamirano, Mario Briceño. (DT: Jaime García)

Cobresal

Alejandro Santander, Aaron Astudillo, Christian Moreno (Franco Bechtholdt, 82'). José Tiznado, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Benjamín Valenzuela (Agustín Nadruz, 45'), Felipe Villagrán, Julián Brea (Bryan Carvallo, 82'); Martín Espinoza (Steffan Pino, 45'), Janpol Morales (César Yanis, 68'). (DT: Gustavo Huerta)

Expulsados: Kevin Altez (HUA, 85')

Árbitro: Héctor Jona

Estadio: Huachipato CAP Acero, Talcahuano

PURANOTICIA