Uno de mitad de cancha: Marcelino Núñez brilló con dos goles en triunfo del Ipswich Town en la Carabao Cup

Marcelino Núñez se lució con un doblete en el triunfo del Ipswich Town por 3-1 ante el Leicester City, para avanzar en la Carabao Cup.

El mediocampista nacional, quien ingresó como titular, fue la gran figura de su equipo y anotó dos goles cuando el marcador estaba igualado a 1.

Primero, el formado en Universidad Católica adelantó a su escuadra a los 71' con un remate desde fuera del área que dio en el vertical derecho para luego batir al portero.

En tanto, en los minutos adicionales, el seleccionado nacional sentenció todo con un tremendo golazo cuando tomó un balón en el círculo central y tras ver adelantado al meta, sacó un disparo donde el balón rozó el horizontal y se fue al fondo.

Consignar que el volante chileno ya había sido titular en su equipo el comienzo de la Premier League, el fin de semana pasado.

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(Imagen: @IpswichTown / Video: @Carabao_Cup)

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