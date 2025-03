Uno a uno de Chile en la igualdad ante Ecuador que lo deja con un pie y medio fuera del Mundial

Chile quedó, ahora sí, con posibilidades remotas e incluso utópicas de llegar al Mundial 2026, tras empatar 0 a 0 con Ecuador.

Aunque contó con ocasiones para anotar, particularmente en el primer tiempo, la Roja no tuvo claridad de cara al pórtico ecuatoriano y firmó una igualdad que la mantiene en el último lugar a falta de cuatro fechas para el término de las Clasificatorias.

Bryan Cortés: Un error al salir con el pie fue la primera acción del arquero y su única intervención en el primer tiempo. En la segunda fracción, salvo una gran salvada en un contraataque que finalmente fue cobrado como fuera de juego, no tuvo problemas. Dio seguridad.

Felipe Loyola: Le pusieron a un jugador rápido como el joven Guagua por su lado y lo anuló sin problemas. Tanto así que ya pasada la media hora comenzó a subir por su banda. Y en el segundo tiempo tuvo que entrar Corozo para contener y preocupar más al jugador de Independiente de Avellaneda. Se vio bien atacando.

Guillermo Maripán: Su misión era marcar a Enner Valencia y sin duda que incomodó al goleador de los ecuatorianos. No tuvo errores, pero no hizo mucho más que lo que se le pidió. Y a un jugador de su experiencia en Europa debería exigírsele más.

Paulo Díaz: Tuvo una jornada alta porque no se equivocó e incluso fue la primera salida de Chile en algunos momentos del partido. El jugador de River Plate se nota más maduro y genera mucho desde el punto de vista anímico.

Gabriel Suazo: Muy por debajo del nivel mostrado en otros partidos. Sin un puntero que marcar (Plata se agregó a la zona de volantes) no aprovechó el surco para apoyar en el ataque.

Arturo Vidal: Con mucha movilidad y ganas en los primeros 30 minutos. Poco a poco se fue ahogando y a tener menor presencia. Fue el primero en salir en Chile.

Rodrigo Echeverría: Se ha convertido en el asistidor de todos y en cualquier circunstancia. Ganó constantemente en el duelo ante lo volantes ecuatorianos. Su salida y reemplazo por Esteban Pavez sólo tiene justificación por la apuesta del DT Gareca de armar una línea de tres defensores.

Vicente Pizarro: De lo mejor de Chile. Sin alero por la izquierda, el volante fue quien se hizo dueño de la franja tanto habilitando como rematando. Pero también supo centralizarse cuando la jugada lo pedía. Ha justificado su titularidad en la Roja.

Darío Osorio: Entró a la oncena titular a última hora tras la desafección de Lucas Cepeda. A los cuatro minutos generó la primera jugada de gol que no pudo capitalizar Diego Valdés. Y a los 23 y 42 minutos tuvo grandes posibilidades de gol. Fue demasiado intermitente, aunque siempre mostró ideas para hacer algo productivo.

Diego Valdés: Debió bregar con la oposición de los hinchas que no lo quieren. Y si bien comenzó con esa carga sobre los hombros, se fue soltando. De hecho, al finalizar el primer tiempo, tuvo el gol con un gran cabezazo que salvó el arquero Galíndez. Fue bajando de nivel conforme pasaron los minutos.

Eduardo Vargas: Tal como contra Paraguay, pasó largos pasajes sin siquiera tocar la pelota. Intrascendente. Salvo por su historia, ha demostrado que no está para ser indiscutido.

Luciano Cabral: Lo pidió -o exigió- desde el comienzo la hinchada de la Roja. Pero no entró en el ritmo que el partido exigía. Trató, pero no pudo conectarse con sus compañeros. Le faltaron minutos.

Esteban Pavez: Su entrada fue un intento del seleccionador de cambiar la estrategia para que Loyola y Suazo se soltarán más. Una decisión fallida de la banca.

Charles Aránguiz: No trascendió, aunque, en verdad, no tenía cómo hacerlo cuando lo que se pedía eran más piernas que cerebro. Él no tiene la dinámica para entrar en la lucha física.

Fernando Zampedri: De nuevo entró en momentos en que Chile empezó a sumar atacantes y volantes ofensivos a destajo y sin una idea colectiva, como pasó en Paraguay. Y de nuevo no le llegó ninguna pelota con cierta ventaja.

