Universidad de Concepción vence en la agonía a Palestino y se instala entre los 5 primeros de la tabla

En un cotejo con pocas ideas y escasísimas emociones en el estadio Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción se encontró con el gol en el epílogo y derrotó por la cuenta mínima a Palestino para escalar hasta la parte alta de la Liga de Primera.

El Campanil afrontaba este domingo su primer partido del año desde que se confirmó la sorpresiva salida del técnico Juan Cruz Real, que dejó al equipo en la zona media de la tabla. El cuadro de colonia, en cambio, llegaba en llamas tras acumular dos victorias consecutivas en el torneo, además de su triunfo sobre Universidad de Chile que le permitió clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana.

La lluvia caída durante las últimas horas en la capital del Biobío hizo que la cancha no estuviera en las mejores condiciones para el correcto desarrollo de las acciones, impidiendo que los protagonistas se aproximaran constantemente a los arcos, convirtiendo a los porteros en meros espectadores.

Solo la visita tuvo aproximaciones claras de peligro con una pirueta de Nelson Da Silva que se fue por sobre el larguero (16') y sobre el final del primer tiempo, Julián Fernández conectó un cabezazo que se estrelló en el poste izquierdo del guardameta baisano Sebastian Pérez (43').

Ambos conjuntos se animaron un poco más arranque del complemento cuando las precipitaciones bajaron de intensidad, protagonizando un interesante ida y vuelta durante los minutos iniciales, donde Facundo Mater (53') estuvo a nada de estrenar el marcador en favor de la UDEC.



No obstante, esto fue solo un espejismo. Conforme avanzaba el reloj el compromiso volvió a perder ritmo y las pocas ocasiones en que árabes o universitarios avanzaron en la cancha, las jugadas morían incluso antes de poder ingresara al área. Solo en la agonía del encuentro se rompió esta tendencia gracias al recién ingresado Antonio Díaz, quien recibió un pase entrelíneas de Mater y definió cruzado ante la salida del guardameta.

De esta manera, el elenco sureño trepó hasta el quinto lugar con once puntos, situándose entre los cuatro escoltas del líder Colo Colo (12). La escuadra tetracolor, en cambio, bajó al 13° puesto con ocho unidades, apenas una por arriba de la zona de descenso.

En medio del mini receso del torneo, Universidad de Concepción debutará en la Copa de la Liga visitando a Universidad Católica a partir de las 18 horas del domingo 22. Palestino, en tanto, hará su estreno recibiendo a Everton a las 20:30 del lunes 23 y en el intertanto, conocerá su suerte en Copa Sudamericana en el sorteo que se realizará el jueves 19.



Universidad de Concepción

Santiago Silva; Jorge Espejo (Harol Salgado, 85'), David Retamal, Osvaldo González, Leonel González, Yerco Oyanedel; Jeison Fuentealba (Antonio Díaz, 90'), Facundo Mater, Cristhofer Mesías, Agustín Urzi (Martín Ramírez, 85'); Pablo Parra (Bryan Ogaz, 69'). (DT: Cristian Duarte)

Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Fernando Meza, Dilan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández (Nicolás Meza, 79'), Sebastián Gallegos; Martín Araya (Jonathan Benítez, 58'), Nelson da Silva, César Munder (Bryan Carrasco, 79'). (DT: Cristian Muñoz)

Árbitro: Cristian Galaz

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA