Universidad de Concepción le dio un mazazo a San Marcos y se sumó al lote de los líderes del Ascenso

Universidad de Concepción hizo respetar su localía en el estadio Ester Roa Rebolledo y aplastó por un inapelable marcador de 4-1, resultado que le permitió al cuadro penquista instalarse en el lote de líderes de la Liga de Ascenso junto, entre otros, al propio elenco nortino.

Benjamín Sáez aprovechó un balón suelto en el área para anotar del cabeza la apertura de la cuenta para el dueño de casa (14') y cinco minutos después, ex el mundialista sub 17 Luis Rojas remató cruzado y puso el 2-0.

Entrado el segundo tiempo, Bastián Ubal (66') aumentó las diferencias en lo que hasta ese momento era una clara goleada del Campanil. Cerca del final, Marcos Camarda (82') estrechó las cifras, pero en los descuentos Rodrigo Olivares (90+3') sentenció la victoria de su equipo.

Con este resultado, la UDEC trepó hasta el tercer lugar igualando con 33 puntos a los Bravos del Morro, además de Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, que aun deben jugar con Deportes Temuco y Deportes Concepción, respectivamente, y podrían despegarse del grupo de los punteros.

El próximo viernes a las 20 horas, San Marcos de Arica recibirá en el estadio Carlos Dittborn al colista Santiago Morning, mientras que Universidad de Concepción se verá las caras con el León de Collao en uno de los clásicos de la capital del Biobío.

PURANOTICIA