Universidad de Concepción derrota a Copiapó y es campeón de la Liga de Ascenso

Fueron cinco años de espera. Largos cinco años desde aquella jornada de 2020 en Talca cuando definió el descenso ante Colo Colo en un partido histórico.

Pero finalmente lo logró. Y Universidad de Concepción pudo timbrar su regreso a la Primera División del fútbol chileno al alzarse como campeón de la Liga de Ascenso tras ganar su último y definitorio partido del campeonato a Copiapó por 3-0 en la cancha atacameña.

El encuentro, desgraciadamente, tuvo que interrumpirse y luego suspenderse definitivamente a los 88’ por el ingreso masivo de hinchas locales para arremeter en contra de la banca penquista.



El encuentro en sí fue tenso. Era una final. Una finalísima la que se jugaba en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla porque ambos equipos llegaban al último partido de la Liga de Ascenso en igualdad de puntajes (52 puntos) por lo que el que ganaba era el campeón (un empate obligaba a un partido definitorio en cancha neutral).

En la primera media hora, primó la tensión y por ello el deseo de no equivocarse en ambas escuadras fue superior al hecho de ir con grados de riesgo a la portería contraria.

Hasta que en el minuto 31 llegó el desnivel en favor de los penquistas con un notable derechazo de Luis Rojas que pulverizó la valla de Julio Fierro.

Ahí el encuentro tomó otro tono. Copiapó empezó a sumar hombres en la zona contraria y con un Thomas Jones más atrevido por el sector derecho pudo, al menos, construir algunas jugadas.

Universidad de Concepción no ocultó su estrategia antes el nuevo rumbo del partido: aguantar agazapado y esperar que algún contraataque le diera la opción de empezar a liquidar el encuentro.



En el segundo tiempo hubo momentos en que pareció que Copiapó se acercaba al empate. El ingreso de Carlos Ross por el sector derecho le puso problemas a la zaga penquista. Pero de nuevo fue la U de Concepción la que dio el golpe letal.

A los 59’, tras un centro de Ian González, Mateo Levato pivoteó para la entrada de Jeisson Fuentealba quien puso el 2-0.

Fue el golpe de nocaut para los locales que, además, poco después (68’) sufrió la expulsión de Jones por doble amonestación.

El 3-0 que logró la U de Conce a los 87’ con un penal convertido por Ignacio Herrera (por falta cometida en su contra por el arquero Julio Fierro) no sirvió más que para consolidar la victoria, el título y el ascenso de un equipo que debió esperar cinco años para la redención.

Tuvo que haber anuncio oficial de suspensión, pero valió igual.

La U de Conce ya es de Primera.

