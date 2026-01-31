Universidad de Concepción corta el invicto de Coquimbo Unido tras 50 semanas

Tenía que pasar algún día, y ese día llegó este sábado. Coquimbo Unido puso fin a 50 semanas invicto en partidos de la Liga de Primera tras caer por 1-0 ante Universidad de Concepción en el duelo de campeones 2025, válido por la primera fecha del torneo nacional 2026.

El partido se disputó en el estadio Huachipato CAP, en una cancha que no estaba en buenas condiciones y que dificultó el juego de ambos elencos, obligando a un fútbol más friccionado y con pocas conexiones claras.

Durante el primer tiempo, el encuentro se tornó trabado y luchado en el mediocampo, con poco espacio para generar ocasiones. Aun así, el cuadro penquista mostró mayor intención ofensiva, especialmente con la presencia del ex goleador coquimbano Cecilio Waterman, ahora en la UdeC.

Sin embargo, pese a esa ligera superioridad, el duelo no logró levantar vuelo y al término de los primeros 45 minutos el análisis era claro: no era un buen partido, con escasas emociones y pocas llegadas reales.

La historia cambió en el complemento y, especialmente, en un minuto clave que definió todo. A los 51’ fue expulsado Francisco Salinas por doble amonestación, dejando a Coquimbo con uno menos en el momento más delicado del encuentro.

Y apenas un minuto después llegó el golpe definitivo. A los 52’, tras una habilitación de Waterman, Luis Rojas sacó un remate de derecha para vencer al portero Sánchez y decretar el 1-0 para Universidad de Concepción.

Con el marcador en contra, Coquimbo quedó fuera de combate. Aunque el Campanil cedió terreno y espacio en el tramo final, el equipo dirigido por Hernán Caputto mostró falta de ideas y de fuerza colectiva para revertir el resultado, sellando así el fin de una racha que ya es leyenda: 50 semanas sin perder en Liga de Primera.

PURANOTICIA