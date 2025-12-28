Universidad de Concepción confirma participación en torneo amistoso internacional

La Universidad de Concepción confirmó su participación en el torneo amistoso Serie Río de La Plata, certamen que se realizará en Uruguay entre el 10 y el 23 de enero. La noticia pone fin a los rumores que habían circulado en los últimos días y marca un paso importante en la preparación del equipo penquista de cara a su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

El Campanil se unirá a Colo Colo como representante chileno en la competencia, que contará además con la participación de equipos destacados de Sudamérica. Entre ellos destacan Olimpia y Cerro Porteño de Paraguay, Alianza Lima de Perú e Independiente, Unión de Santa Fe, Atlético Tucumán y Huracán de Argentina.

Este torneo servirá como antesala para el retorno de la UDEC a la Primera División, luego de consagrarse campeón de la Liga de Ascenso. Los amistosos internacionales permitirán al equipo ajustar su funcionamiento, evaluar refuerzos y fortalecer la cohesión de cara al exigente calendario local.

La Serie Río de La Plata se presenta como un desafío importante para la escuadra penquista, que buscará medir su nivel frente a rivales de diferentes estilos de juego y fortalecer su preparación física y táctica antes del inicio de la temporada oficial en Chile.

Con esta confirmación, la UDEC demuestra su ambición de consolidarse rápidamente en la Primera División y de representar al fútbol chileno en escenarios internacionales. La participación en Uruguay se convierte así en una valiosa oportunidad de crecimiento deportivo y de visibilidad para el club y sus jugadores.

