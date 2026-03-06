Alejandro Tabilo ya tiene programación para enfrentar a Medvedev en Indian Wells

Tras su sólido debut en el Masters 1.000 de Indian Wells, el tenista nacional Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) ya tiene programación para enfrentar al ruso Daniil Medvedev (11°) por la segunda ronda del certamen californiano.

El duelo entre el chileno y el euroasiático, inédito en el circuito, fue agendado para mañana en el quinto y último turno de la cancha principal, por lo que debiera comenzar cerca de la medianoche de nuestro país y podría extenderse hasta bien entrada la madrugada.

En caso de vencer al ex número uno del mundo, "Jano" desafiaría en tercera fase al ganador del cruce entre el checo Jiri Lehecka (23°) y el argentino Sebastián Báez (53°).

El historial entre "Ale" y el europeo es favorable para este último, quien lo ha derrotado en las dos ocasiones en que se han visto las caras: M25 Jablonec Nad Nisou de 2019 y la qualy del ATP de Múnich en 2022.

Sin embargo, con el trasandino el panorama tampoco asoma como favorable para el nacido en Toronto, ya que "Seba" se ha impuesto en tres de sus cuatro encuentros. La última vez que cruzaron caminos fue exactamente hace una semana, cuando el oriundo de San Martín despachó al criollo e cuartos de final del Chile Open.

