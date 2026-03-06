Ñublense castigó a Deportes Concepción y alcanzó a Limache en la punta

Con un marco de público de unas doce mil almas en el estadio Ester Roa Rebolledo, Ñublense derrotó por una cómoda diferencia de 2-0 a Deportes Concepción y se encaramó en lo más alto de la tabla acompañando al líder de la Liga de Primera, Deportes Limache.

Los locales buscaban esta noche ante su público aprovechar el impulso anímico que traían tras vencer al campeón Coquimbo Unido, resultado que significó su primera victoria del año. Los chillanejos, en tanto, perdieron su invicto en la fecha pasada tras tropezar con Universidad Católica.

En una primera fracción carente de emociones, fue la visita quien tomó las riendas del cotejo y se instaló durante varios pasajes en campo de un León de Collao que estuvo lejos del nivel exhibido en el puerto pirata y en la fracción inicial simplemente no se acercó al arco custodiado por Nicola Pérez.

Los diablos rojos, en cambio, probaron en un par de ocasiones las manos enguantadas del brasileño César Dutra (15' y 26'), hasta que en el minuto 28, Jovany Campusano envió un centro que se desvió en un defensa y permitió el cabezazo de Gabriel Graciani, quien puso la pelota en lugar inalcanzable para el cancerbero.

Para el complemento el dueño de casa salió a la cancha con una disposición mucho más ofensiva gracias a las modificaciones que realizó el técnico Patricio Almendra y en más de una oportunidad estuvo cerca de la igualdad, pero Leonardo Valencia desvió por muy poco (46') y después ni Norman Rodríguez (51') ni Yonatan Rodríguez (56') pudieron vencer la resistencia del golero Pérez.

Sin embargo, con el correr del duelo el cuadro forastero fue emparejando las cargas, alejó al elenco lila de su zona del campo y en una rápida acción tras un balón largo, Diego Sanhueza (87') robó el esférico y con un potente zapatazo al palo del arquero, sentenció la victoria de su equipo.

Gran resultado para un conjunto ñublino que llegó a once puntos e igualó la línea del líder Deportes Limache que mañana visita a Everton. El combinado penquista, en tanto, se estancó en el penúltimo lugar con apenas cuatro unidades de 24 posibles.

El próximo vieres a las 20:00, Deportes Concepción buscará reencontrarse con los festejos cuando visite a Audax Italiano en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. Mientras que Ñublense recibirá a Deportes La Serena a contar de las 20:30 horas del domingo.

Deportes Concepción

César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Diego Carrasco, Javier Rojas; Jorge Henríquez, Nelson Sepúlveda (Yonatan Rodríguez, 45'), Misael Dávila (Aldrix Jara, 45'), Leonardo Valencia (Ángel Gillard, 82'); Ignacio Mesías (Ethan Espinoza, 45'), Javier Larrivey. (DT: Patricio Almendra)

Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Esteban Valencia; Fernando Ovelar Álex Valdés, 82'), Gabriel Graciani (Diego Sanhueza, 68'), Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Ignacio Jeraldino (Jovany Campusano, 74'), Giovany Ávalos (Matías Plaza, 68'). (DT: Juan José Ribera)

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA