Universidad de Concepción cayó por goleada y le dejó servida en bandeja la punta de la B a Copiapó

El estadio Calvo y Bascuñán fue testigo este domingo de la contundente goleada por 3-0 que le propinó el local Deportes Antofagasta a Universidad de Concepción, equipo que podría perder su condición de líder de la Liga de Primera.

El cuadro nortino fue amplio dominador de las acciones y convirtió en figura al experimentado portero Cristian Campestrini, quien pese al buen nivel exhibido no pudo hacer nada para evitar que Cristofer Salas abriera la cuenta (35').

La UDEC coqueteó con la igualdad en algunos pasajes del complemento, pero no le alcanzó para emparejar las cifras y con anotaciones de Adrián Cuadra (77'de penal) y Felipe Álvarez (90+3') los pumas abrocharon el triunfo.

Mientras los albiazules treparon hasta el sexto lugar con treinta puntos, el Campanil mantuvo su distancia de una unidad con Deportes Copiapó, elenco que de ganar a Magallanes superaría al conjunto penquista en lo más alto del torneo. Todo eso, a falta de dos fechas para el final.

El próximo viernes a las 19:30, Universidad de Concepción enfrentará a Deportes Temuco. Por su parte, Deportes Antofagasta visitará a Magallanes a partir de las 12:30 horas del domingo 26.

PURANOTICIA