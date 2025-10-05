Universidad de Chile volvería a la carga por el fichaje de Eduardo Vargas para 2026

Universidad de Chile realiza gestiones para conformar su plantel 2026 y junto con asegurar la permanencia de algunos jugadores -como el caso de Javier Altamirano, a quien se le compró el pase que pertenecía a Estudiantes de la Plata- está mirando posibles refuerzos, en especial para dos puestos que se consideran claves: un arquero y un delantero.

Si bien, ya han salido varios posibles candidatos para llegar a la U, los azules habrían fijado sus ojos en dos jugadores pertenecientes a Audax Italiano: el portero Tomás Ahumada y el atacante Eduardo Vargas, quien a mitad de año pudo haber llegado al cuadro azul pero que finalmente optó por el ir al club floridano.

El ex seleccionado nacional termina su contrato con el elenco de La Florida en diciembre de este año y, si bien, la prioridad para él por ahora es renovar su vínculo (tendría ya una oferta por un año más), no es descartable que acepte retornar a la U si es que él siente que se le reconoce monetariamente su decisión.

El caso de Tomás Ahumada parece más complicado porque el portero de 24 años tiene contrato con Audax Italiano hasta fines de 2027 y es uno de los jugadores exportables del elenco verde.

