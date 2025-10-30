Universidad de Chile visita a Lanús este jueves en busca de la final de la Copa Sudamericana

Jornada crucial para Universidad de Chile. El cuadro azul visita este jueves, a las 19:00 horas, a Lanús en Argentina, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en el Estadio Nacional, los estudiantiles rescataron un agónico empate 2 y después de ir perdiendo por 2-0, por lo que la llave quedó abierta.

Para este cotejo, el técnico Gustavo Álvarez tendrá una sensible baja, pues Lucas Assadi, una de las figuras del equipo, sufrió una lesión muscular en el clásico contra Católica.

Con ese panorama, la U formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni (Matías Sepúlveda), Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

En tanto, Lanús viene en racha, debido a que hace nueve partidos que no pierde. El técnico Mauricio Pellegrini, ex DT de los azules, mandaría a la cancha a Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

PURANOTICIA