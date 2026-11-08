Universidad de Chile vence a Cobresal y recupera el segundo lugar de la Liga de Primera

Universidad de Chile le ganó a Cobresal y, aunque ya no puede ser campeón, sigue con la primera chance de acompañar a Colo-Colo en la fase grupal de la Copa Libertadores.

La derrota en el clásico universitario y el triunfo de la UC en la apertura de los partidos de la jornada dominical dejó a la U momentáneamente fuera del segundo puesto del torneo. Además de una caída ante los "Legionarios" le daba automáticamente el título a Colo-Colo, por lo que la obligación de ganar era absoluta.

Los dirigidos de Gustavo Huerta también tenían la perentoriedad de sumar, porque su lucha está en otra dimensión: evitar el descenso.

Los Azules de inmediato pusieron notas de alerta en la portería de Alejandro Santander, porque antes del minuto, un centro de Fabián Hormazábal dejó en evidencia que el triunfo se buscaría con gran afán.

El gol llegó rápido. A los 13' entre Eduardo Vargas y Agustín Arce generaron una jugada por el sector derecho que intentó despejar Steffan Pino, pero la envió sobre su propia portería para la apertura del marcador.

Cobresal fue por el empate y a los 29' Julián Brea eludió a Gabriel Castellón, pero llegó Matías Zaldivia para evitar el gol, tal cual lo hizo un minuto más tarde el portero ante un disparo de Janpol Morales.

A los 39' un error en la salida de Charles Aránguiz generó una nueva carga de los nortinos donde Brea superó con su remate a Castellón, pero el poste salvó a la U del empate.

A los 59' una fuerte entrada de Franco Bechtholdt sobre Hormazábal fue sancionada como penal por Piero Maza, que Eduardo Vargas desperdició cuando el reloj marcaba los 62' en una gran atajada de Santander.

El propio arquero evitó el gol de Israle Poblete, que con un potente cabezazo encontró como única resistencia al guardameta entre su disparo y las redes.

El partido fue de golpe a golpe, porque los "Legionarios" necesitaban sumar. Aunque hubo más espacios para los universitarios que lograron el 2-0. Luego que la defensa enviara la pelota al tiro de esquina, Igor Lichnovsky convirtió a los 89'.

Los nortinos no se dieron por vencidos y Benjamín Valenzuela, con un potente tiro a los 91' convirtió el descuento que de poco les sirvió.

El 2-1 final le devolvió el segundo lugar a la U, porque el triunfo de Colo-Colo en Chillán les dio el título a los Albos y deja como gran objetivo de los Azules el ingreso directo a la fase grupal de la Libertadores.

U. de Chile (2): Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal (81’ Javier Altamirano), Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Marcelo Morales (63’ Nicolás Fernández), Charles Aránguiz (46’ Israel Poblete), Lucas Barrera (46’ Tobías Reinhart), Agustín Arce, Eduardo Vargas, Octavio Rivero (63’ Ignacio Vásquez). DT: Fabricio Coloccini.

Cobresal (1): Alejandro Santander, Franco Bechtholdt (68’ Milan Roki), Christian Moreno, José Tiznado, Aarón Astudillo (46’ Benjamín Valenzuela), Antonio Castillo (46’ Rodrigo Sandoval), Guillermo Pacheco, Felipe Villagrán (86’ Martín Espinoza), Janpol Morales (57’ César Yanis), Julián Brea, Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Goles: 13’ Steffan Pino (autogol) 1-0; 89’ Igor Lichnovsky 2-0; 91’ Benjamín Valenzuela 2-1

Estadio: El Teniente de Rancagua.

Árbitro: Piero Maza.

Incidencia: 62’ Alejandro Santander le atajó un penal a Eduardo Vargas.

PURANOTICIA