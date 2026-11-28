La renovación de Arturo Vidal es un tema esencial en Colo Colo y pese a que su contrato vence el 31 de diciembre, ya empezó la ronda de conversaciones para llegar a un acuerdo.

Según trascendió en las últimas horas, la dirigencia de Blanco y Negro se reunió el viernes con el jugador, encuentro que fue calificado como “positivo” por las partes.

Pese a ello, todavía no se han abordado las cifras ni los aspectos económicos de la negociación, por lo que las partes deberán seguir dialogando en los próximos días.

Vidal, de 39 años, aspira a jugar al menos una temporada más y le alienta la opción de jugar la Copa Libertadores con Colo Colo.

El jugador, además, cuenta con en visto bueno del renovado DT Fernando Ortiz quien esta semana señaló que “yo considero que él (Vidal) es una pieza fundamental. Ya hemos tenido una planificación con la gente encargada de comunicárselos y confío en que ellos lo van a hacer”.

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