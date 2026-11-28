Está más que claro que Elche tiene un solo objetivo en la liga española: mantenerse en Primera División.

Y parece que conseguirlo no será tarea fácil.

Ello porque este sábado Elche volvió a perder -esta vez por 3-2 ante Atlético Madrid por la fecha 14 del torneo- y se mantuvo en la penúltima posición de la tabla, en puesto de descenso directo, con escasos 11 unidades.

En el partido ante los colchoneros fue titular el delantero chileno Lucas Cepeda, quien fue sustituido a los 76’ por el marroquí Ali Houary.

Los goles del equipo que dirige Diego Simeone fueron obra de Alejandro Grimaldo (5’) de penal, Kang-in Lee (7') y Julián Álvarez (41’) mientras que para Elche anotaron Martim Neto (26’) y Buba Sangaré (48').

PURANOTICIA