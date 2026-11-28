La selección chilena femenina fue León para enfrentar a España, campeona del mundo, en un amistoso internacional y cayó derrotada en forma inapelable por 3-0.

La escuadra nacional, dirigida por el DT Luis Mena, poco pudo hacer ante un rival inmensamente superior que, en todo caso, sólo plasmó sus amplias diferencias entrado el segundo tiempo.

Al minuto de iniciarse el partido, Aitana Bonmatí (tres veces Balón de Oro) sacó el centro desde la derecha, muy cerrado, que obligó a una pobre reacción de la portera chilena Ryann Torrero y dejó la pelota en los pies de Pina para el 1-0.

A los 26’, en tanto, la propia Pina intentó desbordar en la izquierda e hizo rebotar la pelota en la mano de Michelle Olivares y la árbitra belga Caroline Lanssens no dudó en cobrar el penal. La misma delantera española tomó la pelota, pero su remate dio de lleno en el vertical.

A los 54’, Fiamma Benítez estuvo cerca de aumentar las cifras para las locales. Su disparo fue detenido por Torrero, pero el rebote dio de lleno en la mano de Anais Cifuentes, penal que fue advertido por la jueza. Aitana tomó la pelota y Torrero tapó, pero Fiamma estuvo oportuna para anotar el 2-0.

El tanto final para las españolas llegó a los 75’, cuando Cecilia Marcos, quien capitalizó una mala salida de la arquera chilena para aumentar la cifra que fue definitiva.

PURANOTICIA