Universidad de Chile sumó de a tres tras vencer al Audax Italiano y mete presión a punteros

En un partido que terminó con 19 jugadores sobre el terreno de juego, Universidad de Chile se impuso por un ajustado 2-1 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, cortando una seguidilla de tres empates al hilo y le metió presión a los líderes del Campeonato Nacional.

Fuera del aspecto futbolístico, donde ambos equipos arrastran realidades diametralmente opuestas en el torneo, el duelo estuvo marcado por una polémica respecto a la venta de entradas, luego de que los audinos tuvieran de dar marcha atrás a la venta de tickets "neutrales" a los fanáticos azules, ante la advertencia del municipio floridano de quitarles la localía.

Aunque los universitarios tomaron la iniciativa en los primeros minutos, fue el dueño de casa quien abrió el marcador. Luis Riveros aprovechó un error de Emmanuel Ojeda en el despeje y con un ajustado disparo, batió al portero Cristóbal Campos (9').

Pero el conjunto laico no tardó mucho en emparejar las cifras. Lucas Assadi capturó un rebote afuera del área y sacó un potente disparo que se desvió en un defensor, descolocando totalmente al portero Tomás Ahumada, que nada pudo hacer para detener el tiro.

A los 24' se pondría cuesta arriba el encuentro para los itálicos con la expulsión del capitán Osvaldo Bosso por una fuerte infracción sobre Marcelo Morales, que fue advertida por el VAR y posteriormente sancionada por el árbitro del cotejo, Miguel Araos.

De todas formas la ventaja numérica no le duraría mucho a la U, que prácticamente no aprovechó el hombre de más. En un contragolpe del cuadro de colonia, Matías Zaldivia (35') dejó escapar a Fernando Juárez y tuvo que derribarlo antes de que entrara al área, por lo cual el juez de la contienda no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

Así y todo, el Romántico Viajero no bajó los brazos y tuvo un par de ocasiones para ponerse por delante en el tanteador, pero no las pudo aprovechar y en el complemento, el rival reordenó las líneas y le cerró los espacios a los pupilos de un Mauricio Pellegrino que se vio obligado a mover la pizarra.

El técnico argentino ordenó el ingreso de Jeison Fuentealba y Cristian Palacios a los 70' y solo tres minutos más tardes obtuvo el resultado esperado: el volante cabeceó, el guardameta Ahumada no contuvo el esférico y en el rebote, apareció el "Chorri" para poner el definitivo 2-1.

La escuadra que adiestra Manuel Fernández intentó evitar la caída, perro en descuentos perdió a un nuevo futbolista por la expulsión de Carlos Labrín (90+9') y cosechó una derrota que los estancó en la 15a ubicación con siete puntos, ad portas de su duelo con Santos por la segunda fecha de Copa Sudamericana. El lunes 24 volverán a ver acción en el torneo local visitando a Ñublense.

Por su parte, Universidad de Chile estiró su invicto a siete encuentros, lo que le permitió escalar hasta la cuarta ubicación con 18 puntos, quedando a cuatro del líder Huachipato. El próximo sábado buscarán seguir sumando de a tres cuando enfrenten a Everton en el estadio Sausalito.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Manuel Fernández, Carlos Labrín, Osvaldo Bosso, Esteban Matus; Fernando Juárez, Marcelo Díaz, Gabriel Hachen (Matías Sepúlveda, 71'); Gonzalo Ríos (Sebastián Pereira, , Gonzalo Sosa, Luis Riveros (Oliver Rojas, 71'). (DT: Manuel Fernández)

Universidad de Chile

Cristóbal Campos, Yonathan Andía, Matías Zaldivia, Luis Casanova, Marcelo Morales; Emmanuel Ojeda (Nery Domínguez, 45'), Federico Mateos, Israel Poblete; Lucas Assadi (Jeison Fuentealba, 71'); Nicolás Guerra, Leandro Fernández (Cristian Palacios, 71'). (DT: Mauricio Pellegrino)

Expulsados: Osvaldo Bosso (AUD; 25'); Matías Zaldivia (UCH; 34'); Carlos Labrín (AUD; 90+9')

Árbitro: Miguel Araos

Estadio: Bicentenario de La Florida

