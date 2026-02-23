Universidad de Chile suma otro dolor de cabeza: empate, pirotecnia y riesgo de nueva sanción

Nada de bien lo están pasando en Universidad de Chile. El cuadro azul resignó un empate a 2 frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional y sigue sin conocer la victoria en la Liga de Primera.

A eso se suma que el conjunto estudiantil arriesga recibir una nueva sanción tras un duro informe del árbitro Fernando Véjar, quien denunció uso de pirotecnia por parte de la barra local.

"Al minuto 70 desde la galería norte y codo nororiente, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido", consignó el juez en el documento publicado durante este lunes.

Esta nueva denuncia llega justo cuando el elenco universitario se encuentra cumpliendo la primera de tres jornadas de castigo por los desmanes ocurridos ante Audax Italiano, por la primera fecha del certamen.

Ahora, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá sesionar para determinar si aplica una sanción adicional contra Universidad de Chile.

PURANOTICIA