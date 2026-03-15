Fútbol de España: Barcelona no tuvo piedad y destrozó al Sevilla de Alexis y Suazo

Con la presencia de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, el Sevilla fue superado en todas sus líneas por un Barcelona que demostró por qué es el líder de La Liga y se impuso por un inapelable 5-2 en el Camp Nou.

Si bien los dos chilenos fueron de la partida, solo el "Niño Maravilla" se mantuvo en cancha durante los 90 minutos pero igualmente no fue gravitante. A lateral izquierdo, en cambio, lo sustituyeron en el entretiempo para cambiar la suerte de un equipo ya en ese momento tenía difícil la posibilidad de remontar.

Es que mucho antes de que se cumpliera la primera media hora los catalanes se encontraban arriba en el marcador por 2-0 gracias a un doblete de penal de Raphinha (9' y 21'). Dani Olmo aumentó las cifras (38') y en el epílogo de la fracción inicial, en medio de un tibio despertar andaluz, Joaquín Martínez Gauna estrechó las diferencias (45+4').

Sin embargo, los blaugranas pusieron el pie en el acelerador en el complemento y aumentaron las cifras con una nueva conquista de Raphinha (51') y otra de Joao Cancelo (60'). Nuevamente sobre el final, Djibril Sow se hizo presente en el cuadro blanquirrojo para adornar el marcador.

Esta caída le significó al elenco nervionense estancarse en el 13° lugar con apenas 31 puntos a solo cinco unidades del descenso cuando restan diez fechas para el término del certamen.

El próximo sábado a las 17 horas, Sevilla recibirá a Valencia, rival directo en la disputa por la permanencia.

PURANOTICIA