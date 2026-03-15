Huachipato avisa a Colo Colo: "Vamos a mostrar mucha más rebeldía"

Huachipato visitará este lunes a Colo Colo a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental y a pesar de los diametrales presentes de ambos equipos, el volante acerero Santiago Silva remarcó que la diferencia entre ambos planteles no es tan amplia.

El volante uruguayo señaló en conferencia de prensa que "no estamos tan lejos de ellos. Colo Colo es un equipo grande, tiene jugadores estrellas y va a jugar en su estadio con su gente".

"Tal vez viene siendo un equipo que le cuesta, pero tiene siempre ese respeto que se merece por ser un equipo grande", agregó el charrúa, quien llegó al elenco de Talcahuano en 2024.

De cara al choque con el Cacique, el oriundo de Montevideo apuntó que "no importante será cómo andemos nosotros y si somos agresivos podemos sacar un buen resultado. Tenemos esa espina de los últimos resultados y el lunes vamos a mostrar mucha más rebeldía".

Cabe recordar que mientras el conjunto albo es el líder exclusivo del torneo con doce puntos, mientras que el combinado siderúrgico marcha noveno con nueve unidades.

PURANOTICIA