Universidad de Chile se pronuncia tras graves incidentes en Argentina: "Lo deportivo queda en segundo plano"

Continúan las reacciones por el bochorno que se vivió en el estadio libertadores de América, donde fanáticos de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se enfrentaron en una batalla campal que obligó a cancelar el partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este jueves el plantel del cuadro azul se pronunció en sus redes sociales para lamentar los graves incidentes ocurridos en el recinto trasandino.

En un mensaje compartido por algunos referentes el conjunto estudiantil, como Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, los futbolistas del cuadro estudiantil expresaron que "como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente".

"Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares", añadieron.

Por último, enfatizaron que "lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero".

Consignar que la U entregó un parte médico donde detalló que hay 19 hinchas heridos, de diversa consideración y de nacionalidad chilena, que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

