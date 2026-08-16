Universidad de Chile revirtió el marcador ante Deportes Limache y sigue a la caza el líder

Universidad de Chile logró un importante triunfo frente a Deportes Limache que le permite seguir a la casa de Colo-Colo, en un pleito donde revirtió el marcador.

Los Azules estaban ciertos de que no podían enredar puntos si deseaban seguir como escoltas del líder del torneo y, en la medida de lo posible, meterles presión y llegar al superclásico con la opción de quedar con una diferencia más abordable que los doce puntos que había al inicio de la décima novena fecha.

Los Tomateros abrieron el marcador en el primer minuto de juego cuando Daniel Castro apuró a Gabriel Castellón, que se equivocó de forma grosera, y el delantero, con un rebote de por medio, decretó el 1-0.

El equipo de Fernando Gago se volcó en la búsqueda del empate, pero dejó amplios espacios, que fueron aprovechados por Jean Meneses a los 39' que anotó el segundo tanto de Limache, pero en la génesis de la jugada estaba fuera de juego Marcos Arturia, por lo que la conquista fue invalidada.



En el segundo minuto de adición, antes de irse al descanso, una seguidilla de remates de los universitarios encontró finalmente a Fabián Hormazábal, que de espaldas al pórtico y con un golpe de taco logró el 1-1.

El panorama del segundo tiempo no varió. La U no disminuyó su presión y Limache generó peligro a través del contragolpe.

Tanta insistencia ofensiva logró sus objetivos con el gol de Agustín Arce a los 75' que pusieron arriba en el marcador a la U, que cerró su victoria gracias a la anotación de su reciente fichaje Gonzalo Reyna, que a los 90' convirtió el 3-1, con lo que por ahora quedaron a nueve puntos de Colo-Colo y se llenan de optimismo de cara al partido mayor de nuestro fútbol del próximo domingo 23 en el estadio Nacional.

Deportes Limache: Claudio González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Dylan Escobar, Javier Rojas (84’ Carlos Morales), Misael Llantén, Jean Meneses, Leonardo Valencia (60’ Hugo Martínez), Tiago Galetto (79’ Vicente Cárcamo), Daniel Castro, Marcos Arturia (60’ Gonzalo Sosa). DT: Víctor Rivero.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal (79’ Nicolás Fernández), Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales, Lucas Barrera, Agustín Arce (79’ Juan Martín Lucero), Charles Aránguiz (68’ Tobías Reinhart), Lucas Assadi (68’ Ignacio Vásquez), Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero (79’ Gonzalo Reyna). DT: Fernando Gago.

Goles: 1’ Daniel Castro 1-0; 45’+2 Fabián Hormazábal 1-1; 75’ Agustín Arce 1-2; 9’ Gonzalo Reyna 1-3

Estadio Lucio Fariña Fernández

Árbitro: Mathias Riquelme

PURANOTICIA