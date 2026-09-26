Team Chile logra el cuarto puesto en los Juegos Suramericanos con 175 medallas

El Team Chile cerró este sábado una actuación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina, quedándose con el cuarto puesto del medallero, superando a Venezuela en una lucha mano a mano.

Es que gracias a lo hecho este viernes donde consiguió nueve oros, la delegación criolla igualó en dicho registro al representativo llanero pero con más preseas de plata.

Sin embargo, hoy el elenco nacional sumó otro triunfo de la mano del equipo femenino de tenis de mesa compuesto por Valentina Ríos, Paulina Vega y Daniel Ortega, que se impuso por un claro 8-0 a las brasileñas Beatriz Kanashiro, Victoria Strassburger y Giulia Takahashi.

Poco después, el representativo masculino de balonmano se hizo con el segundo puesto luego de empatar a 27 con los dueños de casa, que saltaron al primer puesto gracias al sistema de round robin que privilegió su mayor cantidad de goles.

Así, Chile terminó cuarto en la competición con un total de 175 medallas: 49 de oro, 58 de plata y 68 de bronce; y quedó a uno de igualar su mejor registro histórico, cuando en Santiago 1986 alcanzó las 50 preseas doradas.

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