Puerto Montt elimina a Ñublense y será rival de Colo Colo en Copa Chile

Deportes Puerto Montt tuvo que esforzarse al máximo para avanzar a cuartos de final de Copa Chile. El combinado de Los Lagos perdió por 2-1 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún, pero terminó imponiéndose por un global de 3-2 en la serie.

Con el triunfo por 2-0 que cosecharon los albiverdes en el duelo de ida, los chillanejos tenían una dura misión de dar vuelta el resultado ante su público para avanzar de ronda.

Y por como arrancó el partido, parecía que la faena sería sencilla. Es que a los tres minutos los locales ya estaban arriba en el marcador, gracias a un potente zapatazo de Esteban Calderón dentro del área al impactar un centro de Lucas Molina.

Pero la visita no se quedó de brazos cruzados y en un dudoso cobro por parte del árbitro Matías Assadi, se encontró con un penal que Richard Paredes cambio por gol para emparejar el tanteador (34').

No obstante, el cuadro ñublino mantuvo el dominio del cotejo y recuperó la ventaja en el tramo inicial del complemento. El portero Luis Ureta manoteó un zapatazo de Diego Céspedes, la pelota fue a dar a los pies de Molina, quien asistió a Calderón para que en la boca del arco anotara el segundo tanto de su equipo (51').

Los pupilos de Juan José Ribera siguieron presionando en búsqueda de la conquista que les permitiera al menos forzar la definición desde los doce pasos, y aunque terminaron con un hombre más por la expulsión de Paredes (86'), no pudieron penetrar el cerrojo defensivo de los Hijos del Temporal.

En la próxima ronda, Deportes Puerto Montt se verá las caras con Colo Colo, líder absoluto de la Liga de Primera, que dejó en el camino a Audax Italiano por un global de 1-0.

PURANOTICIA