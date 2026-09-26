Unión La Calera sorprende y elimina a Universidad Católica por penales en Copa Chile

Unión La Calera dio la sorpresa en la Copa Chile al eliminar a la Universidad Católica mediante tiros penales en condición de visitante y se inserta en los cuartos de final de esta competencia.

El empate en la ida era claro en cuanto a que aquel que ganara accedería a los cuartos de final y que la paridad llevaría de inmediato a la definición a penales para determinar el que sacaría pasajes a la siguiente ronda.

Contrariamente a lo que acontece cuando la UC hace de local, los Cementeros no entraron a defenderse, y en menos de cinco minutos ya habían tenido tres remates sobre la portería de Vicente Bernedo.

A los universitarios, que llegaron con múltiples bajas a esta llave de octavos de final, les costó generar peligro en la meta de Nicolás Avellaneda.

Los hinchas locales tuvieron el primer susto a los 17' cuando un cabezazo tras un córner dio en el horizontal, rebotó en la línea y, antes de que ingresara y frente a la arremetida de Matías Campos López, Cristián Cuevas sacó el balón para evitar el gol de la visita.

Fue el propio Cuevas quien desbordó a los 29' desde la izquierda del ataque de la Católica, pero Martín Gómez llegó muy exigido para conectar y Avellaneda les arrebató el grito de gol a los hinchas locales.

Antes del entretiempo, un choque de Fernando Zampedri con el guardameta cementero fue reclamado como penal, e incluso se activó el protocolo de conmoción, pero no se sancionó la máxima sentencia.

En el reinicio de las acciones, Diego Corral ingresó al área y su remate rasante que llevaba dirección de gol fue manoteado por Avellaneda. Pero le quedó a Gómez y su tiro dio en el poste, siendo ahora La Calera el equipo que se salvaba.

La UC siguió presionando y a los 64' fue Fernando Zuqui el que avanzó de manera frontal y su remate se fue levemente desviado cuando la estirada del arquero no llegaba a la dirección que tomaba el balón.

Los minutos transcurrieron y empezaron a diluirse las ideas y los penales emergían como una opción clara para definir al equipo que pasara de ronda.

Francisco Pozzo que llevaba tres minutos en el campo de juego, fue expulsado a los 85' por una fuerte entrada sobre el zaguero Agustín García Basso, y le dio superioridad numérica a los franjeados en los últimos instantes del cotejo, y estuvo cerca de llegar el gol de Justo Giani a los 90', pero una vez más Avellaneda salvó su portería y envió el balón al tiro de esquina. Y aunque Juan Francisco Rossel tuvo una nueva oportunidad en el último momento, el empate estaba sentenciado y todo se debió definir desde los doce pasos.

Desde el punto penal fue más certero el equipo calerano, que se impuso por 4-2, al no errar ningún disparo, mientras en la UC desperdiciaron sus lanzamientos Cuevas y Giani, que los dejaron fuera de un nuevo torneo y ahora los dirigidos de Daniel Garnero sólo se focalizan en el torneo nacional y buscar la clasificación a la Copa Libertadores. Los Cementeros, en cambio, esperan rival en los cuartos de final entre Cobreloa y Coquimbo Unido.

Universidad Católica (0): Vicente Bernedo, Sebastián Arancibia, Agustín Farías (76’ Daniel González), Agustín García Basso, Cristian Cuevas, Fernando Zuqui (76’ Alfred Canales), Jhojan Valencia, Matías Palavecino, Martín Gómez (61’ Justo Giani), Diego Corral (76’ Juan Francisco Rossel), Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero

Unión La Calera (0): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Valentino Torrente (54’ Cristian Gutiérrez), Martín Hiriart (65’ Bayron Oyarzo), Camilo Moya, Rodrigo Pérez, Joan Cruz (54’ Maximiliano Fernández), Matías Campos López (81’ Francisco Pozzo), Brian Nicolás Ferreyra (54’ Sebastián Sáez). DT: John Armijo.

Penales: U. Católica 2–4 U. La Calera: Fernando Zampedri 1-0; Christopher Díaz 1-1; Jhojan Valencia 2-1; Camilo Moya 2-2; Cristian Cuevas 2-2 (X); Bayron Oyarzo 2-3; Justo Giani 2-3 (X); Nicolás Avellaneda 2-4.

Estadio: Claro Arena (10.436)

Árbitro: Diego Flores.

Expulsado: 85’ Francisco Pozzo (U. La Calera)

PURANOTICIA