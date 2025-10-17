Universidad de Chile recibiría portazo final en su intento por suspender el clásico ante la UC

Al parecer, Universidad de Chile verá frustrado su deseo de suspender el clásico frente a Universidad Católica, el cual está programado para el próximo domingo 26 de octubre.

El cuadro azul pretende postergar el duelo ante los cruzados por el Campeonato Nacional, debido a que entremedio disputa las semifinales de la Sudamericana ante Lanús (la ida el 23 y vuelta 30 de este mes). Y si bien la ANFP escuchó su petición y se abrió a negociar, el cotejo se realizaría en la fecha original en el Claro Arena.

Esto pasaría porque TNT Sports le daría el último portazo a los laicos. "Si bien Milad intentó una negociación, rápidamente todo quedó en nada luego de la negativa de TNT Sports", informó radio Cooperativa.

El citado medio aseguró que la cadena televisiva no permitirá que el duelo se suspenda y ya comenzó a promocionarlo.

"La cadena televisiva que transmite el fútbol chileno quedó fortalecida luego lograr el acuerdo que implicó la creación de un tercer torneo para saldar una deuda que acumula la ANFP tras la suspensión de partidos tras el estallido social y en medio de la pandemia", añadió la emisora.

De esta manera, el partido entre Católica y la U se jugará solamente tres días después de la ida de los azules ante Lanús en el Nacional y cuatro días antes de la revancha.

