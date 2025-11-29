Universidad de Chile podría hacer caja con Ojeda tras su renacer en Huracán

A pocos días de finalizar la temporada 2025, Universidad de Chile podría concretar su primera venta para el año entrante gracias al mediocampista argentino Emmanuel Ojeda, quien estuvo a préstamo durante esta campaña.

Tras un irregular 2024, Ojeda se trasladó a Huracán, club donde logró recuperar su mejor nivel y se convirtió en una pieza clave del equipo. Su desempeño despertó el interés del conjunto argentino, que evalúa la posibilidad de adquirir el pase del jugador.

Según informó el periodista Adriano Savalli, el pase de Ojeda fue fijado por Universidad de Chile en 700 mil dólares por el 100% de su carta, aunque el club quemero buscaría negociar la operación por un monto inferior al establecido.

De concretarse la venta, la U no solo se aseguraría una transferencia económica importante, sino que también confirmaría el buen rendimiento de Ojeda como plataforma para futuras negociaciones en el mercado internacional.

PURANOTICIA